В Пензенской области ожидаются заморозки Общество

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Синоптики прогнозируют заморозки на территории Пензенской области в предстоящий четверг, 27 сентября. Об этом говорится в экстренном предупреждении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«В ночные и утренние часы местами по Пензенской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2ºС», — поясняется в тексте.

В нем рекомендуется укрыть посевы полимерной пленкой или специальным нетканым материалом, а также быть предельно внимательными на дорогах, где с понижением температуры воздуха возникает риск возникновения ДТП.

«Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 сентября мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о начале отопительного периода.

Ожидается, что владельцы источников тепла, теплоснабжающие и жилищно-эксплуатационные предприятия завершат регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней.