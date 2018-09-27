Занятия в изношенном здании гимназии в Кузнецке намечено восстановить со второй четверти Общество

Кузнецк, 27 сентября 2018. PenzaNews. Учебный процесс в здании гимназии №1 Кузнецка Пензенской области, где из-за износа строения идут ремонтные работы, может возобновиться со второй четверти. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Златогорский.

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«Результаты инструментального обследования таковы: нам дана рекомендация, состоящая из 19 пунктов, которые лягут в основу разработки проектно-сметной документации на реконструкцию. Сейчас вместе с организацией, которая проводила обследование школы, мы работаем над техническим заданием», — сказал он.

Мэр отметил, что проектно-сметная документация будет разработана к лету 2019 года.

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Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, по заключению проведенной экспертизы, гимназия находится в ограниченно работоспособном состоянии. Исключение составляют актовый зал и старый пристрой. Они аварийные и непригодны к использованию.

На замену перекрытия над актовым залом нужно будет делать отдельный проект. До реконструкции доступ в актовый зал и пристрой, в котором находится вход в подвал, будет перекрыт.

Специалистами рекомендовано усиление на отдельных участках кирпичной кладки. Состояние фундамента здания, построенного более 100 лет назад, оказалось удовлетворительным.

На сегодняшний день практически завершен ремонт кровли здания. На восстановление потолков верхнего этажа, электропроводки, пожарной сигнализации выделено 720 тыс. рублей.