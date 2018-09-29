В пензенском парке «Комсомольский» высадили аллею в честь 100-летия ВЛКСМ Общество

Пенза, 29 сентября 2018. PenzaNews. Аллея в честь 100-летия ВЛКСМ, которое отмечается в 2018 году, высажена в ходе субботника, проведенного в парке «Комсомольский» в Пензе 29 сентября.

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Мероприятие объединило представителей разных поколений комсомольцев, чиновников, активистов общественных организаций, в том числе бойцов студенческих отрядов, а также жителей микрорайона.

Все желающие приняли участие в благоустройстве территории парка. Так, участники субботника собрали опавшую листву.

После этого в память о юбилее была заложена аллея.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 31 августа 2018 году парку в Заводском районе Пензы, который в последние годы назывался «Олимпийским», было возвращено историческое название — «Комсомольский».

3 сентября в ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Иван Белозерцев поручил подготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию парка, которую планируется провести в 2019–2020 годах.