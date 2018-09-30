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Пензенский губернатор поздравил с праздником машиностроителей

09:29 | 30.09.2018 | Общество

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Пенза, 30 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил машиностроителей с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 30 сентября.

Пензенский губернатор поздравил с праздником машиностроителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Модернизация и техническое перевооружение производства, реализация инвестиционных проектов, продуманные управленческие решения — все эти масштабные меры способствуют укреплению машиностроительного комплекса и социально-экономического потенциала региона, но не менее значимую роль в решении этих задач играют ваш добросовестный труд, мастерство и богатый опыт, компетентность, ответственное отношение к порученному делу», — отметил глава региона.

Он добавил, что регулярно обновляется ассортимент выпускаемой продукции, повышается ее качество, расширяется деловое сотрудничество со стратегическими партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Уверен, что и в дальнейшем вы сумеете обеспечить динамичное развитие машиностроения — ключевой отрасли отечественной экономики — на основе широкого внедрения инновационных технологий и достижений научно-технического прогресса! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успешной работы на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

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