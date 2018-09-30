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На площади Ленина в Пензе уложено 10% плитки

13:02 | 30.09.2018 | Общество

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Пенза, 30 сентября 2018. PenzaNews. Мощение площади имени В.И. Ленина в Пензе гранитной плиткой выполнено на 10%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На площади Ленина в Пензе уложено 10% плитки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Параллельно ведется устройство основания под плитку. Демонтирована подпорная стенка со стороны улицы Кирова.

Ход работ оценил в воскресенье, 30 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

«Необходимо доработать геометрию мощения, чтобы окончательно выровнять швы по толщине и направлению», — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», контракт на сумму около 79 млн. рублей на реконструкцию площади Ленина в Пензе заключен с ООО «Техстрой», зарегистрированным в Москве.

Предполагаемая дата завершения работ — 1 декабря 2018 года.

Ожидается, что на месте парковки перед торговым центром «Империя» появится сквер в продолжение бульвара на улице Славы. Также предусмотрено озеленение вдоль здания.

Для мощения основной части площади выбран классический геометрический орнамент, выполненный гранитными плитами. В благоустройстве предполагается использовать гранитные бордюры для обрамления газонов и автомобильных дорог.

По периметру площади намечено установить чугунные скамьи длиной три метра и урны из этого же материала. По центру планируется разместить мобильные лавки и вазоны с цветами.

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