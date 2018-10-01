В Пензе активистам объяснят, как оформить заявку на грант Общество

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Семинар «Как стать победителем конкурса «Активное поколение» состоится для представителей некоммерческих организаций и инициативных групп в коворкинге «Клевер» в Пензе в предстоящий четверг, 4 октября.

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Экспертами выступят исполнительный директор пензенского фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков и координатор конкурса «Активное поколение» Ксения Обухова.

Они объяснят детали правильного оформления заявок. Внимание планируется уделить как программной, так и финансовой частям проектов.

Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация, сообщается на сайте фонда.

11 сентября «Гражданский Союз» начал прием заявок от НКО и инициативных групп на участие во всероссийском конкурсе социальных проектов в поддержку пожилых людей «Активное поколение» при финансовой поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Он направлен на поддержку общественных инициатив, которые решают задачи повышения качества жизни пожилых людей в местных сообществах.

Основным инструментом программы являются гранты, выделяемые на конкурсной основе на реализацию широкого спектра гражданских инициатив.