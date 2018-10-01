Свыше 1 млн. просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» зафиксировано в сентябре Общество

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Количество просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» с 1 по 30 сентября 2018 года превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные популярной системы веб-аналитики «Яндекс.Метрика».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно имеющимся цифрам, за первый осенний месяц новостной интернет-ресурс посетили около 160 тыс. пользователей.

Таким образом, каждый читатель в среднем просматривал шесть страниц.

При этом время, проведенное на сайте, составило более 8 минут.

По словам ряда экспертов, такая длительность пребывания указывает на то, что информационные сообщения агентства, значительная часть которых посвящена событиям общественно-политической и экономической жизни Пензы и области, являются интересными и полезными для аудитории.

Всего за первые 9 месяцев 2018 года сайт ИА «PenzaNews» посетили свыше 1,35 млн. пользователей, которые просмотрели его страницы почти 10 млн. раз. Средняя продолжительность пребывания на интернет-ресурсе составила около 8 минут.

Данные других сервисов статистики — Google Analytics и Liveinternet — за минувший месяц кардинально не отличаются от цифр, представленных системой «Яндекс.Метрика».

Индекс качества сайта (ИКС) агентства «PenzaNews» на 1 октября 2018 года составляет 2200 пунктов. Это на 100 единиц больше, чем месяцем ранее.

«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook , а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 11 лет на интернет-ресурсе опубликовано почти 130 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.