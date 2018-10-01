Свыше 1 млн. просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» зафиксировано в сентябре

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Количество просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» с 1 по 30 сентября 2018 года превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные популярной системы веб-аналитики «Яндекс.Метрика».
Согласно имеющимся цифрам, за первый осенний месяц новостной интернет-ресурс посетили около 160 тыс. пользователей.
Таким образом, каждый читатель в среднем просматривал шесть страниц.
При этом время, проведенное на сайте, составило более 8 минут.
По словам ряда экспертов, такая длительность пребывания указывает на то, что информационные сообщения агентства, значительная часть которых посвящена событиям общественно-политической и экономической жизни Пензы и области, являются интересными и полезными для аудитории.
Всего за первые 9 месяцев 2018 года сайт ИА «PenzaNews» посетили свыше 1,35 млн. пользователей, которые просмотрели его страницы почти 10 млн. раз. Средняя продолжительность пребывания на интернет-ресурсе составила около 8 минут.
Данные других сервисов статистики — Google Analytics и Liveinternet — за минувший месяц кардинально не отличаются от цифр, представленных системой «Яндекс.Метрика».
«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.
Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram. Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.
За последние 11 лет на интернет-ресурсе опубликовано почти 130 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.
Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter