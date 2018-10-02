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В Земетчинском районе должник устроился на работу после ареста

09:51 | 02.10.2018 | Общество

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Земетчино, 2 октября 2018. PenzaNews. Житель Земетчинского района Пензенской области, который задолжал алименты на содержание своего ребенка в размере около 50 тыс. рублей, устроился на работу после 10 суток административного ареста. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

В Земетчинском районе должник устроился на работу после ареста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что судебный пристав до этого применил ряд мер воздействия на должника — вынес постановление об ограничении права выезда за пределы РФ, а также обратил взыскание на деньги на счетах мужчины.

«Несмотря на неоднократные направления в центр занятости населения от судебного пристава, трудоустраиваться он не торопился. После двух месяцев неисполнения решения суда в отношении мужчины был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», который был передан в суд на рассмотрение», — пояснила собеседница агентства.

Яна Загребельная уточнила, что суд вынес решение об аресте, после которого мужчина устроился на работу, в связи с чем средства для погашения задолженности будут удерживаться из его зарплаты.

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