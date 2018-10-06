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В Пензе стартовал окружной слет студотрядов

16:18 | 06.10.2018 | Общество

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Пенза, 6 октября 2018. PenzaNews. Более 300 человек принимают участие в слете студенческих отрядов Приволжского федерального округа, который стартовал на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в субботу, 6 октября.

В Пензе стартовал окружной слет студотрядов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Их поприветствовал главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков. Он поздравил участников слета и зачитал приветственный адрес полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Также к молодым людям обратился заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

«Слет проходит в восьмой раз, но я считаю, что на пензенской земле должны быть заложены несколько традиций. Первая из них — наши юноши и девушки создали гимн студотрядов, который, я надеюсь, станет гимном студотрядов ПФО», — сказал он.

Олег Ягов отметил, что слету решено посвятить одну из первых экспозиций, которые будут размещены в музее молодежи в Пензе после его открытия в конце октября.

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«Мы вместе с [руководителем окружного штаба «Российских студенческих отрядов»] Василием Ислаевым, приняли решение о создании в парке скульптур «Легенда» арт-объекта, посвященного слету», — добавил зампред правительства.

Затем лучшим командирам отрядов Василий Ислаев вручил дипломы.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, по окончании торжественной части участники отправились на обзорную экскурсию по Пензе.

Также запланирована квест-игра «Ценности РСО» и фестиваль отрядной песни «Отголоски целинного лета».

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