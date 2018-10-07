EN
09:45:01 Воскресенье, 7 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Железнодорожный переезд на улице Аустрина в Пензе открыт, но работы пока продолжаются

09:15 | 07.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Движение через железнодорожный переезд на улице Аустрина в Пензе, которое было приостановлено в ночь на воскресенье, 7 октября, возобновлено. В этом убедился мэр Виктор Кувайцев, посетивший объект в 7.00.

Железнодорожный переезд на улице Аустрина в Пензе открыт, но работы пока продолжаются

Фото: Penza-gorod.ru

К этому времени специалисты АО «ВолгаУралТранс» заменили конструктивные элементы переезда и уложили резинокордовый настил.

Работники ООО «Дорожное строительство» приступили к работам по обустройству примыкания переезда к дорожному полотну.

«Нужно сделать все, чтобы к утру понедельника [8 октября], когда люди поедут на работу, движение было полноценным», — поставил Виктор Кувайцев задачу перед департаментом ЖКХ Пензы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для автомобилистов доступна одна полоса движения, а также они могут объехать место ремонта по улице Звездной.

Загрузка...
Читайте также
Пензенский ансамбль «Крупинка» победил в проекте «Салют талантов» В Каменском районе состоялся чин прославления святого блаженного Иоанна (Поташева)
На Барковке ночью сгорела баня В мэрии Пензы подвели итоги пуска тепла
В Константиновке две машины улетели в кювет Пензенские поисковики участвуют в слете в Оренбурге
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама