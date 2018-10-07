Железнодорожный переезд на улице Аустрина в Пензе открыт, но работы пока продолжаются
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Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Движение через железнодорожный переезд на улице Аустрина в Пензе, которое было приостановлено в ночь на воскресенье, 7 октября, возобновлено. В этом убедился мэр Виктор Кувайцев, посетивший объект в 7.00.
Фото: Penza-gorod.ru
К этому времени специалисты АО «ВолгаУралТранс» заменили конструктивные элементы переезда и уложили резинокордовый настил.
Работники ООО «Дорожное строительство» приступили к работам по обустройству примыкания переезда к дорожному полотну.
«Нужно сделать все, чтобы к утру понедельника [8 октября], когда люди поедут на работу, движение было полноценным», — поставил Виктор Кувайцев задачу перед департаментом ЖКХ Пензы.
Как сообщает пресс-служба мэрии, для автомобилистов доступна одна полоса движения, а также они могут объехать место ремонта по улице Звездной.