Железнодорожный переезд на улице Аустрина в Пензе открыт, но работы пока продолжаются Общество

Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Движение через железнодорожный переезд на улице Аустрина в Пензе, которое было приостановлено в ночь на воскресенье, 7 октября, возобновлено. В этом убедился мэр Виктор Кувайцев, посетивший объект в 7.00.

Фото: Penza-gorod.ru

К этому времени специалисты АО «ВолгаУралТранс» заменили конструктивные элементы переезда и уложили резинокордовый настил.

Работники ООО «Дорожное строительство» приступили к работам по обустройству примыкания переезда к дорожному полотну.

«Нужно сделать все, чтобы к утру понедельника [8 октября], когда люди поедут на работу, движение было полноценным», — поставил Виктор Кувайцев задачу перед департаментом ЖКХ Пензы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для автомобилистов доступна одна полоса движения, а также они могут объехать место ремонта по улице Звездной.