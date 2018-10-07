Пензенская делегация во главе с Синенковым участвует в журналистском форуме в Сочи Общество

Сочи, 7 октября 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области в составе 25 человек во главе с начальником департамента информационной политики и СМИ региона Олегом Синенковым принимает участие в медиафоруме «Инфорум Союза журналистов России – всероссийский фестиваль СМИ «Вся Россия», который начал свою работу в Сочи в воскресенье, 7 октября. Об этом сообщает «Пензенская правда».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Программа мероприятия, организатором которого является Союз журналистов России (СЖР), рассчитана на пять дней.

Так, в первой половине дня состоялось заседание федеративного совета СЖР, в ходе которого с отчетом о проделанной за 11 месяцев после своего избрания работе выступил председатель союза Владимир Соловьев.

Он напомнил, что за это время удалось добиться учреждения почетного звания «Заслуженный журналист России», запуска образовательных мероприятий под названием «Инфорум» и заключения соглашений о предоставлении различных преференций членам СЖР.

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Также на первый день медиафорума запланирован круглый стол «Опыт лучших газет России. Тема первая — контент: принт и онлайн», в ходе которого, как ожидается, слово будет предоставлено главному редактору «Пензенской правды» Павлу Шишкину.

Во вторник, 9 октября, в числе прочих мероприятий состоится сессия, посвященная мультимедийным форматам. В центре внимания будет две темы — «Интернет-площадка для новых СМИ или способ передачи контента для традиционных» и «Классическое ТВ в условиях цифровизации. Законодательство и способы доставки контента». Среди спикеров заявлен генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.

Медиафорум «Инфорум Союза журналистов России – всероссийский фестиваль СМИ «Вся Россия» проходит в Сочи на базе гостиницы «Жемчужная».

Участие в мероприятии является платным. Согласно информации на сайте СЖР, проживание в стандартном двухместном номере для одного человека обойдется в 21 тыс. рублей, в одноместном — в 31 тыс. 800 рублей. Кроме того, предусмотрен аккредитационный взнос в размере 5 тыс. рублей.