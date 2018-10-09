В Пензе дольщики «Декор-Трейда» приняли решение о создании ЖСК Общество

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Дольщики компании «Декор-Трейд», признанной банкротом, создадут жилищно-строительный кооператив (ЖСК) для завершения работ по вводу в эксплуатацию проблемного дома в микрорайоне №4 «Среда» района Сосновка города Пензы. Об этом сообщил конкурсный управляющий АО «Декор-Трейд» Владимир Виноградов в ходе выездного совещания во вторник, 9 октября.

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Он уточнил, что соответствующее решение почти единогласно было принято на собрании участников строительства 1 октября.

«Мы весь объект полностью — с первым этажом [нежилыми помещениями] и так далее — передали ЖСК. Мы все процессуальные моменты соблюли», — пояснил Владимир Виноградов.

В свою очередь дольщица Юлия Чиброва уточнила, что еще предстоит уладить ряд формальностей.

«Ждем судебного решения и создания юридического лица», — сказала она.

На данный момент здание частично остеклено. Отделка фасада не завершена. Лифты не установлены.

По данным областного правительства, продолжит возведение дома ООО «Пензенский строитель».

Примерно месяц назад в рамках достигнутой устной договоренности с региональной властью представители компании вышли на объект. За этот период они навели порядок на стройплощадке. В настоящее время осуществляется монтаж крана.

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Комментируя ситуацию с данным проблемным домом, генеральный директор ООО «Земстройинвест», депутат пензенской гордумы Юрий Крячко сообщил, что на завершение строительства потребуется около 300 млн. рублей.

По его словам, предполагается, что соответствующие расходы будут возмещены прямым трансфертом из бюджета региона.

«В августе [2019 года] мы его сдадим при всех благоприятных условиях», — сказал Юрий Крячко.

Согласно данным, размещенным в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 1 октября 2018 года было принято решение создать жилищно-строительный кооператив «Маяковский» в целях передачи ему прав застройщика на объекты незавершенного строительства и земельный участок в качестве отступного по требованиям дольщиков АО «Декор-Трейд».

При этом устав ЖСК утвержден не был, выборы правления и его председателя, а также ревизионной комиссии не состоялись.