На достройку дома на улице Ново-Казанской в Пензе потребуется почти 335 млн. рублей Общество

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. 334 млн. 750 тыс. рублей потребуется компании «Новое решение» на завершение строительства дома на улице Ново-Казанской в Пензе, который возводил застройщик «Пензастрой», признанный банкротом. Об этом сообщил руководитель регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Андрей Сакмаев в ходе выездного совещания на объекте во вторник, 9 октября.

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Комментируя эту информацию от лица руководства компании, депутат Законодательного собрания региона, директор по общим вопросам ООО «Жилстрой» Ильдар Акчурин пояснил, что сумма оказалась больше, чем планировалось изначально.

«У нас заявленная сумма по дорожной карте сначала была меньше. Когда стали разбираться, [выяснилось, что] какие-то объемы не были учтены», — сказал он.

По словам Ильдара Акчурина, до конца года на возведение кровли и кирпичную кладку необходимо 53 млн. рублей.

Он уточнил также, что ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019–2020 годах, как и было прописано в дорожной карте.

На данный момент кирпичная кладка ведется на уровне 12 этажа. Параллельно выполняются внутренние работы, устанавливаются межквартирные перегородки. Строители работают в две смены. Предполагается, что общая площадь здания составит свыше 13 тыс. кв. метров.

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Как сообщил генеральный директор ООО «Новое решение» Марат Акчурин, на этой неделе планируется приступить к обустройству кровли.

«Остается нам 1 тыс. 800 кубометров кирпичной кладки, которую мы завершим до конца ноября», — сказал он.

По сведениям, которыми располагает ИА «PenzaNews», компания «Новое решение» взялась за достройку проблемного дома в рамках достигнутой устной договоренности с правительством Пензенской области.

Ожидается, что за это в соответствии с региональным законом о поддержке обманутых дольщиков ей будут предоставлены земельные участки на льготных условиях.

По данным правительства Пензенской области, этот механизм планируется реализовать во II квартале 2019 года. В частности, застройщику предложен участок площадью 24 га на улице Антонова.