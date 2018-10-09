Достраивать ЖК «Тернопольский» в Пензе будет «Новое решение» Общество

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. ООО «Новое решение» в рамках достигнутой устной договоренности с правительством области возьмется за достройку жилого комплекса «Тернопольский» на улице Рахманинова в Пензе, возведением которого занималась компания «Пензастрой», признанная банкротом.

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По словам генерального директора организации «Новое решение» Марата Акчурина, готовность дома оценивается в 25%.

«Нужно достроить под кровлю пятую и шестую блок-секции», — пояснил он в ходе выездного совещания на объекте, уточнив, что с учетом необходимости обустройства крыши на это потребуется около 42 млн. рублей.

В свою очередь руководитель регионального центра госэкспертизы и ценообразования в строительстве Андрей Сакмаев сообщил, что была проведена экспертиза проектно-сметной документации на достройку дома — в настоящее время устраняются выявленные недочеты.

По данным правительства Пензенской области, строительство многоквартирного дома общей площадью 13,3 тыс. кв. метров планируется завершить благодаря предоставлению застройщику субсидии из регионального бюджета.

Согласно сведениям, которыми располагает ИА «PenzaNews», по предварительной оценке, на достройку здания потребуется более 265 млн. рублей.