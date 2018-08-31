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В Пензе предусмотрели субсидии на обустройство кровли проблемных домов

21:27 | 31.08.2018 | Общество

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Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области единогласно поддержали внесение изменений в региональный закон о мерах господдержки обманутых дольщиков, которые предусматривают возможность выделения субсидий на фактически понесенные затраты по устройству новым подрядчиком кровли проблемного объекта в рамках договора с конкурсным управляющим.

В Пензе предусмотрели субсидии на обустройство кровли проблемных домов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представляя соответствующий законопроект на сессии, состоявшейся 31 августа, председатель регионального правительства Николай Симонов, отметил, что это позволит обеспечить сохранность конструкций и поможет в дальнейшем сэкономить денежные средства на ликвидацию последствий разрушений в простаивающих домах.

Он отметил, что также документом предусмотрены субсидии для подрядчиков, выполнивших работы в рамках договора с новым застройщиком.

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В итоге все присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали за принятие законопроекта в первом и втором чтениях в окончательной редакции.

Документ вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, в настоящее время в Пензенской области приостановлено строительство семи многоквартирных домов: пять из них возводила компания «Пензастрой» — заключено 1 тыс. 118 договоров долевого участия; один — «Декор-Трейд» (358 договоров); еще один — «Север-Траст» (48 договоров).

Всего по этим объектам заключено 1 тыс. 524 договора долевого участия.

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