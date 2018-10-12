На улице Мира в Пензе оборудовали детскую площадку с прорезиненным покрытием
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Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Детская площадка с прорезиненным покрытием оборудована во дворе домов №№25, 27, 29 и 31 на улице Мира в Пензе в рамках муниципальной программы, направленной на формирование современной городской среды.
Фото: Penza-gorod.ru
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, заказчиком работ выступило управление ЖКХ Пензы, исполнителем — ООО «Солнечная долина».
«Обустройство детской игровой площадки выполнено на условиях софинансирования жителей в размере 5% в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству», — уточнили в городской администрации, добавив, что сумма составила примерно 138 тыс. рублей.
В пресс-службе отметили, что прорезиненное покрытие уложено на площади 458 кв. метров, а также на площадке установлены игровые и спортивные элементы.