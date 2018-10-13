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Строители выйдут на восстановление дома на Брестской в Пензе с 15 октября

12:43 | 13.10.2018 | Общество

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Пенза, 13 октября 2018. PenzaNews. Строительная бригада выйдет на восстановление сгоревшего дома №33 на улице Брестской в Пензе в предстоящий понедельник, 15 октября. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

Строители выйдут на восстановление дома на Брестской в Пензе с 15 октября

Фото: Penza-gorod.ru

«Рабочая группа сформирована, к восстановлению несущих конструкций приступят с понедельника. Зальют фундамент, сделают стены, крышу, чтобы у вас тоже была возможность заниматься перекрытием крыши в рамках своих помещений», — сказал он погорельцам, выехав на место в субботу, 13 октября.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, в момент визита участников выездного совещания жильцы демонтировали пол.

Параллельно МУП «Пензадормост» осуществлял работы по сбору и вывозу строительного мусора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в доме №33 на улице Брестской в Пензе произошел 30 августа 2018 года. Его площадь составила 300 кв. метров.

Людям, потерявшим крышу над головой, было предложено маневренное жилье.

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