В Пензе мужчина через суд отстоял права, нарушенные «Саратовскими авиалиниями» Общество

Пенза, 14 октября 2018. PenzaNews. Мужчина, купивший билеты общей стоимостью более 27 тыс. рублей на самолет «Саратовских авиалиний», все рейсы которых отменены с 31 мая, отстоял права потребителя в пензенском суде.

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«Он обратился к перевозчику в досудебном порядке с требованием о возвращении денег за авиабилеты, но оно исполнено не было. Тогда мужчина обратился в суд. Он попросил взыскать с ответчика стоимость билетов, неустойку за неисполнение требований в добровольном порядке — 22 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 5 тыс. рублей и штраф в размере половины суммы, присужденной судом в пользу потребителя», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда Пензы.

По его словам, в ходе рассмотрения дела клиент отказался от требований о возвращении денег за билеты в связи с тем, что «Саратовские авиалинии» вернули их добровольно.

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«Суд частично удовлетворил требования истца, взыскав в его пользу с авиакомпании неустойку — 22 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 1 тыс. рублей и штраф 11,5 тыс. рублей. Решение не обжаловалось и вступило в законную силу», — отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в соответствии с приказом Росавиации, аннулирован сертификат эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии». С 31 мая 2018 года все рейсы перевозчика были отменены.

Деятельность авиакомпании оказалась в центре пристального внимания контролирующих органов после того, как 11 февраля 2018 года в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье погиб 71 человек.