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В Пензе мужчина через суд отстоял права, нарушенные «Саратовскими авиалиниями»

13:00 | 14.10.2018 | Общество

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Пенза, 14 октября 2018. PenzaNews. Мужчина, купивший билеты общей стоимостью более 27 тыс. рублей на самолет «Саратовских авиалиний», все рейсы которых отменены с 31 мая, отстоял права потребителя в пензенском суде.

В Пензе мужчина через суд отстоял права, нарушенные «Саратовскими авиалиниями». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он обратился к перевозчику в досудебном порядке с требованием о возвращении денег за авиабилеты, но оно исполнено не было. Тогда мужчина обратился в суд. Он попросил взыскать с ответчика стоимость билетов, неустойку за неисполнение требований в добровольном порядке — 22 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 5 тыс. рублей и штраф в размере половины суммы, присужденной судом в пользу потребителя», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда Пензы.

По его словам, в ходе рассмотрения дела клиент отказался от требований о возвращении денег за билеты в связи с тем, что «Саратовские авиалинии» вернули их добровольно.

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«Суд частично удовлетворил требования истца, взыскав в его пользу с авиакомпании неустойку — 22 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 1 тыс. рублей и штраф 11,5 тыс. рублей. Решение не обжаловалось и вступило в законную силу», — отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в соответствии с приказом Росавиации, аннулирован сертификат эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии». С 31 мая 2018 года все рейсы перевозчика были отменены.

Деятельность авиакомпании оказалась в центре пристального внимания контролирующих органов после того, как 11 февраля 2018 года в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье погиб 71 человек.

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