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За заслуги в развитии Пензы планируется поощрить около 30 человек

16:20 | 15.10.2018 | Общество

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Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Около 30 человек планируется поощрить памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

За заслуги в развитии Пензы планируется поощрить около 30 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба гордумы, их кандидатуры были рассмотрены членами постоянной комиссии по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления в понедельник, 15 октября.

В их числе — заместитель председателя совета ветеранов Первомайского района Пензы Алевтина Сидорова, замдиректора городского центра занятости населения Евгения Нелюбина, начальник управления Пенсионного фонда России в городе Пензе Елена Вдонина, а также профессор аграрного университета Лидия Карпова.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии 26 октября.

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