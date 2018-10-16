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Руководитель нижнеломовского МФЦ оштрафован за несвоевременную выдачу справки

11:50 | 16.10.2018 | Общество

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Нижний Ломов, 16 октября 2018. PenzaNews. Руководитель многофункционального центра в Нижнем Ломове Пензенской области оштрафован на 5 тыс. рублей за несвоевременную выдачу справки клиентке. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Руководитель нижнеломовского МФЦ оштрафован за несвоевременную выдачу справки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В июле 2018 года женщина обратилась в МФЦ с просьбой о выдаче выписки из единого государственного реестра недвижимости. В установленный законодательством срок ответ ей направлен не был, документ не выдан», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в отношении директора центра было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

«С целью устранения нарушений закона межрайонным прокурором директору многофункционального центра внесено представление, которое находится на рассмотрении», — сказала Светлана Артамонова.

Согласно информации, размещенной на сайте учреждения, директором МФЦ Нижнеломовского района является Сергей Смагин.

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