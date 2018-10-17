В Кузнецке стоимость проезда в маршрутках вырастет до 20 рублей Общество

Кузнецк, 17 октября 2018. PenzaNews. Стоимость проезда в маршрутных такси Кузнецка Пензенской области вырастет с 17 до 20 рублей.

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По словам мэра Сергея Златогорского, по инициативе частного перевозчика предельный тариф на регулярные перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом категорий М2 и М3 был увеличен с 17 рублей 1 копейки до 20 рублей 79 копеек за одну поездку — соответствующий приказ подписан начальником управления по регулированию тарифов и энергосбережению региона Натальей Клак в минувший понедельник, 15 октября, и вступит в силу 25-го числа.

«[Предельный] тариф не поднимался несколько лет [с весны 2016 года]. Сделать здесь я ничего не могу — есть процедура, она соблюдена. Однако перевозчик взял на себя обязательства менять транспорт, наводить порядок, и мы должны рассмотреть их предложения по оптимизации дорожной сети. Качество услуги должно повышаться», — пояснил глава администрации Кузнецка в ходе совещания, состоявшегося в минувший вторник, 16 октября.

При этом название организации Сергей Златогорский не уточнил.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации Кузнецка, речь идет об ООО «Кузнецкая транспортная компания».

Также в мэрии уточнили, что проезд в маршрутках подорожает с 25 октября, то есть с того дня, когда начнет действовать предельный тариф.

В управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области не смогли оперативно предоставить ИА «PenzaNews» информацию о том, до какого уровня перевозчик предлагал поднять предельный тариф для кузнецких маршруток.