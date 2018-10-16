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Умнов отчитался о ходе реконструкции площади Ленина в Пензе

16:51 | 16.10.2018 | Общество

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Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов отчитался о ходе реконструкции площади имени В.И. Ленина в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 16 октября.

Умнов отчитался о ходе реконструкции площади Ленина в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он сообщил, что специалисты занимаются бетонированием подпорной стенки со стороны улицы Кирова и мощением территории площади гранитной плиткой.

Также, по словам Игоря Умнова, начаты работы по обустройству наружного освещения.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, мэр Виктор Кувайцев, заслушав отчет, распорядился готовить площадку для установки главной городской елки к новогодним и рождественским праздникам, чтобы впоследствии оперативно смонтировать конструкцию.

По наблюдениям пешеходов, следящих за ходом реконструкции через открытые ворота металлического ограждения, пока составить представление о том, как будет выглядеть эта территория после реконструкции, нельзя. Значительную часть занимают складированные материалы и строительные вагончики.

В настоящее время работы по укладке плитки ведутся преимущественно со стороны ресторана «Макдоналдс».

Оценить внешний вид стилизованных под старину светильников, о начале установке которых в мэрии Пензы сообщили 13 октября, также пока не представляется возможным.

Опоры скрыты под материалом, призванным обезопасить их от возможных повреждений в период проведения работ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», контракт на реконструкцию площади Ленина в Пензе на сумму около 79 млн. рублей заключен с ООО «Техстрой», зарегистрированным в Москве.

Предполагаемая дата завершения работ — 1 декабря 2018 года.

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