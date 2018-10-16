В Пензе на набережной укрепляют склон по обеим сторонам от «Ростка» Общество

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Рабочие укрепляют склон по обеим сторонам от монумента «Росток» в рамках капитального ремонта набережной реки Суры в центре Пензы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Также продолжается обустройство лестничных маршей и облицовка нижней части склона гранитом.

На отдельных участках — как со стороны мечети, так и ближе к мосту Дружбы — смонтированы георешетки.

Через них местами пробивается зеленая трава, которая контрастирует с опавшими желтыми листьями.

На металлическом заборе, с помощью которого огорожено место работ, размещен паспорт объекта с указанием заказчика, генерального подрядчика и сроков.

Кроме того, на нем можно увидеть схематичное изображение набережной, которое для простых жителей является малоинформативным. Дизайн-проект общественной территории, благоустройство которой ведется в рамках формирования комфортной городской среды, отсутствует, из-за чего жители и гости города пока не могут представить, как будет выглядеть это место после завершения масштабной реконструкции.

30 июля 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Техстрой» в лице начальника департамента продаж Булата Хабибуллина заключили муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Суры в границах улиц Бакунина, Урицкого, Максима Горького.

Его цена составила 100 млн. рублей.

Финансирование предусмотрено из бюджетов трех уровней: свыше 87 млн. рублей поступит из федерального, около 10 млн. рублей — из регионального и более 3 млн. рублей — из городского.

Работы по контракту должны быть выполнены до 1 ноября 2018 года.

Первый этап капитального ремонта набережной реки Суры в Пензе выполняла подрядная организация из Санкт-Петербурга — ООО «Управляющая компания «Возрождение торговый дом». Контракт с ней был заключен 29 ноября 2016 года на сумму свыше 113 млн. рублей. Предполагаемой датой завершения работ являлось 15 ноября 2017 года.