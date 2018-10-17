В Пензенской области с начала года 580 семей воспользовались губернаторскими сертификатами Общество

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. 580 молодых семей улучшили жилищные условия в Пензенской области с начала 2018 года благодаря губернаторским сертификатам.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, 278 семей направили денежные средства на оплату работ по строительству или реконструкции частных домов.

Еще 203 стали участниками долевого строительства, покрыв с помощью сертификата часть стоимости квартиры.

99 семей предпочли потратить денежные средства на погашение части суммы первоначального долга и процентов по ипотечному кредиту.

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Кроме того, 29 молодых семей, проживающих в Пензенской области, занимаются подготовкой документов на перечисление социальных выплат.

Всего в текущем году из бюджета региона на реализацию программы, предполагающей выдачу губернаторских жилищных сертификатов, направлено 200 млн. рублей.

На данный момент освоено 190,3 млн. рублей. Денежные средства позволили оказать помощь 609 молодым семьям.

Губернаторский жилищный сертификат предоставляется в Пензенской области с 2008 года молодым семьям, в которых первый ребенок родился в течение 12 месяцев после заключения брака. Условием получения выплаты является обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 10 кв. метров.