В Пензе намечено построить дом на 150 квартир для маневренного фонда Общество

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Средства на строительство дома на 150 квартир для маневренного фонда следует заложить в бюджете Пензы на 2019 и плановый период 2020–2021 годов. Соответствующее поручение дал глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«Мы рассчитываем, что программа по переселению из ветхого и аварийного фонда будет продолжена на федеральном уровне, но со своей стороны должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасное проживание граждан», — сказал он в ходе совещания в мэрии, посвященного рассмотрению проекта бюджета, которое состоялось в минувший четверг, 18 октября.

Глава городской администрации также предложил предусмотреть затраты на строительство детского сада на 400 мест в микрорайоне ГПЗ-24 и моста на улице Батайской на условиях софинансирования с областным бюджетом.

В ходе совещания начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина проинформировала присутствующих, что на 2019 год планируется изыскать средства на строительство нового корпуса детского сада на улице Макаренко, 20, сообщает пресс-служба мэрии.