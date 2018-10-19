EN
12:20:00 Пятница, 19 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские кадеты в пятый раз станут участниками Парада памяти в Самаре

11:40 | 19.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Учащиеся кадетской школы №46 города Пензы примут участие в Параде памяти, который пройдет в Самаре 7 ноября.

Пензенские кадеты в пятый раз станут участниками Парада памяти в Самаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В состав торжественной колонны войдут 40 мальчиков, 12 девочек и шестеро наставников-офицеров.

«Это кадеты 8–11 классов — парадный расчет школы, дети, которые учатся на «хорошо» и «отлично», активно принимают участие в общественной жизни и имеют очень хорошие результаты именно по строевой подготовке, потому что площадь Куйбышева очень большая: чтобы по ней пройти, мы отрабатываем навыки и в артучилище, и на нашем плацу», — сообщила ИА «PenzaNews» заместитель директора по воспитательной работе кадетской школы №46 Вера Рахманова.

Она отметила, что для гостей из других регионов в Самаре подготовлена обширная культурно-патриотическая программа: они посетят экспозицию фотографий в сквере «Памяти парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве», выставку военной техники, примут участие в церемонии открытия мемориальной доски Героям Советского Союза в Самарском государственном социально-педагогическом университете, возложат цветы и венки к памятным местам, в том числе вечному огню и обелискам.

«В этом году учащиеся нашей школы станут участникам Парада памяти в пятый раз», — добавила собеседница агентства.

Торжественное мероприятие организовано в Самаре в рамках проекта «Историческая память» и посвящено военному параду, который проходил в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

Загрузка...
Читайте также
Температура в кузнецких детсадах №29 и №37 пришла в норму — прокуратура В центре Пензы в ДТП с участием четырех машин пострадал пешеход
Пензенские артисты представят спектакли на фестивале «Александровский сад» Более 200 пензенских пенсионеров прошли обучение компьютерной грамотности
В Бессоновском районе отработали действия при повреждении нефтепровода и пожаре Новый глава пензенского следственного управления СКР начал поездки по районам
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама