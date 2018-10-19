Пензенские кадеты в пятый раз станут участниками Парада памяти в Самаре Общество

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Учащиеся кадетской школы №46 города Пензы примут участие в Параде памяти, который пройдет в Самаре 7 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В состав торжественной колонны войдут 40 мальчиков, 12 девочек и шестеро наставников-офицеров.

«Это кадеты 8–11 классов — парадный расчет школы, дети, которые учатся на «хорошо» и «отлично», активно принимают участие в общественной жизни и имеют очень хорошие результаты именно по строевой подготовке, потому что площадь Куйбышева очень большая: чтобы по ней пройти, мы отрабатываем навыки и в артучилище, и на нашем плацу», — сообщила ИА «PenzaNews» заместитель директора по воспитательной работе кадетской школы №46 Вера Рахманова.

Она отметила, что для гостей из других регионов в Самаре подготовлена обширная культурно-патриотическая программа: они посетят экспозицию фотографий в сквере «Памяти парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве», выставку военной техники, примут участие в церемонии открытия мемориальной доски Героям Советского Союза в Самарском государственном социально-педагогическом университете, возложат цветы и венки к памятным местам, в том числе вечному огню и обелискам.

«В этом году учащиеся нашей школы станут участникам Парада памяти в пятый раз», — добавила собеседница агентства.

Торжественное мероприятие организовано в Самаре в рамках проекта «Историческая память» и посвящено военному параду, который проходил в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.