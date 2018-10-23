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В Пензенской области создадут методический центр профквалификаций

08:27 | 23.10.2018 | Общество

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Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Методический центр, ответственный за формирование элементов национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне, будет создан в Пензенской области. Об этом сообщил зампред правительства региона, председатель государственно-общественного совета по подготовке квалифицированных кадров при областном правительстве Олег Ягов.

В Пензенской области создадут методический центр профквалификаций

Фото: Trud.pnzreg.ru

«Создание методического центра будет способствовать координации деятельности национального совета с исполнительными органами государственной власти, работодателями и профессиональным сообществом в субъектах Российской Федерации на этапе перехода от разработки к внедрению основных элементов национальной системы профессиональных квалификаций», — сказал он в ходе заседания совета в минувший понедельник, 22 октября.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, методический центр появится на базе ассоциации СРО «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

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