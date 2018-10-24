Шесть лосей намечено вывезти из Заречного до конца года Общество

Заречный, 24 октября 2018. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области разрешило регулирование численности лосей в Заречном путем отлова и вывоза за пределы закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) шести особей без ограничений по полу и возрасту до 31 декабря 2018 года. Соответствующий приказ подписал глава регионального ведомства Александр Москвин.

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Как отмечается в документе, данное решение принято в целях предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан на территории ЗАТО.

Контроль за исполнением приказа возложен на начальника управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира Минлесхоза Пензенской области.

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25 сентября 2018 года глава Заречного Олег Климанов направил обращение в министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области с просьбой рассмотреть вопрос о регулировании численности лосей в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО). Оно было обусловлено особой агрессивностью сохатых в период гона в этом году.

По имеющимся данным, в настоящее время в Заречном обитают примерно 15 особей с учетом детенышей, родившихся весной.

С 2014 года операции по вывозу лосей из города проводились трижды.