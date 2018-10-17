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Глава Заречного обратился в Минлесхоз с просьбой о регулировании численности лосей в ЗАТО

18:09 | 17.10.2018 | Общество

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Заречный, 17 октября 2018. PenzaNews. Глава Заречного Олег Климанов направил в министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области письмо с просьбой рассмотреть вопрос о регулировании численности лосей в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО).

Глава Заречного обратился в Минлесхоз с просьбой о регулировании численности лосей в ЗАТО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте газеты «Заречье сегодня», обращение в региональное ведомство обусловлено особой агрессивностью сохатых в период гона в этом году.

Комментируя сложившуюся ситуацию, директор городского управления материально-технического обеспечения Татьяна Пчелинцева пояснила, что поведение лосей создает угрозу для местных жителей.

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«Обращение в Минлесхоз мы подкрепили несколькими видео, на которых снят не только бой сохатых, но и момент, когда лось гонится за мужчиной, поэтому мы просим вывезти необходимое число особей сейчас, не дожидаясь, как это было раньше, первого снега», — сказала она.

Согласно имеющимся данным, в министерстве рассматривается несколько вариантов решения проблемы, один из них — одновременный вывоз из ЗАТО всех лосей, которых насчитывается примерно 15 особей с учетом детенышей, родившихся весной.

«Еще один вариант — выдворить за черту города только самок, чтобы прекратить размножение», — сказал начальник управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира Минлесхоза Пензенской области Евгений Барбашин.

С 2014 года операции по вывозу лосей из Заречного проводились трижды.

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