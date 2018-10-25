Пензенский суд обязал «Саратовские авиалинии» выплатить пассажирке более 70 тыс. рублей Общество

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы обязал АО «Саратовские авиалинии» выплатить пассажирке неустойку, равную стоимости приобретенных билетов — 45,5 тыс. рублей, 2 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф почти в 24 тыс. рублей.

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«2 февраля 2018 года женщина приобрела авиабилеты, заключив тем самым с АО «Саратовские авиалинии» договор воздушной перевозки. Их стоимость составила 45,5 тыс. рублей и была оплачена потребителем полностью. В связи с приказом Росавиации, с 31 мая 2018 года рейсы перевозчика были отменены», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что 5 июля женщина направила в авиакомпанию заказным письмом с уведомлением письменную претензию с требованием возврата денег за билеты.

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«В ходе рассмотрения дела она от требования в части взыскания с АО «Саратовские авиалинии» стоимости авиабилетов отказалась в связи с добровольным удовлетворением. В остальном заявленные требования оставлены без изменения», — пояснили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что помимо суммы, взысканной в пользу женщины, компания обязана выплатить пошлину в размере почти 2 тыс. рублей в доход бюджета Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в соответствии с приказом Росавиации, аннулирован сертификат эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии». С 31 мая 2018 года все рейсы перевозчика были отменены.

Деятельность авиакомпании оказалась в центре пристального внимания контролирующих органов после того, как 11 февраля 2018 года в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье погиб 71 человек.