EN
19:15:36 Четверг, 25 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский суд обязал «Саратовские авиалинии» выплатить пассажирке более 70 тыс. рублей

16:12 | 25.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы обязал АО «Саратовские авиалинии» выплатить пассажирке неустойку, равную стоимости приобретенных билетов — 45,5 тыс. рублей, 2 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф почти в 24 тыс. рублей.

Пензенский суд обязал «Саратовские авиалинии» выплатить пассажирке более 70 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«2 февраля 2018 года женщина приобрела авиабилеты, заключив тем самым с АО «Саратовские авиалинии» договор воздушной перевозки. Их стоимость составила 45,5 тыс. рублей и была оплачена потребителем полностью. В связи с приказом Росавиации, с 31 мая 2018 года рейсы перевозчика были отменены», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что 5 июля женщина направила в авиакомпанию заказным письмом с уведомлением письменную претензию с требованием возврата денег за билеты.

Читайте также

Роспотребнадзор требует от «Саратовских авиалиний» выплатить пензенцам 1 млн. рублей

«В ходе рассмотрения дела она от требования в части взыскания с АО «Саратовские авиалинии» стоимости авиабилетов отказалась в связи с добровольным удовлетворением. В остальном заявленные требования оставлены без изменения», — пояснили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что помимо суммы, взысканной в пользу женщины, компания обязана выплатить пошлину в размере почти 2 тыс. рублей в доход бюджета Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в соответствии с приказом Росавиации, аннулирован сертификат эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии». С 31 мая 2018 года все рейсы перевозчика были отменены.

Деятельность авиакомпании оказалась в центре пристального внимания контролирующих органов после того, как 11 февраля 2018 года в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье погиб 71 человек.

Загрузка...
Читайте также
Руководство пензенского реготделения «Единой России» поблагодарило Андрея Долова Бесхозяйный участок теплотрассы в центре Пензы признан собственностью города
«Ростелеком» проложил оптику к отдаленным пензенским амбулаториям В Пензе демонтирована реклама, портившая облик города
Финал спартакиады школьников по теннису в Пензе пройдет 26–27 октября В Мокшанском районе осужден виновник ДТП, скрывшийся после смерти пассажира
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама