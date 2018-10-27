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В сквере Полярников в Пензе высажены 210 деревьев и кустарников

12:00 | 27.10.2018 | Общество

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Пенза, 27 октября 2018. PenzaNews. 210 деревьев и кустарников высажены в сквере Полярников в Пензе напротив гимназии №4 «Ступени» в пятницу, 26 октября

В сквере Полярников в Пензе высажены 210 деревьев и кустарников

Фото: Сахиль Масталиев, пензенское региональное отделение РГО

В акции, организованной в рамках проекта «Возвращение к родным берегам» в честь 210-летия известного мореплавателя Лаврентия Загоскина, приняли участие члены Русского географического общества, учащиеся и педагоги гимназии №4 «Ступени», сотрудники центра защиты леса Пензенской области.

Перед началом работ глава реготделения РГО Игорь Пантюшов рассказал им о значимости подобных мероприятий для увековечивания имен заслуженных пензенцев.

«Мы гордимся славными именами земляков, которые внесли вклад в географические исследования, открыли для России новые земли, которыми прирастала наша страна в прошлых столетиях. И один из таких героев — Лаврентий Алексеевич Загоскин», — сказал он.

Всем участникам показали мастер-класс, как правильно высаживать растения и ухаживать за ними.

В ходе акции были посажены канадская ель, пихта, горная сосна, можжевельник, микробиота, барбарис, спирея, пузыреплодник и другие растения, сообщает пресс-служба реготделения РГО.

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