В Пензе пошел снег Общество

Пенза, 27 октября 2018. PenzaNews. Снег пошел в Пензе впервые за оcень 2018 года в субботу, 27 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Природное явление короткое время могли наблюдать жители разных районов города, в частности, центра, Арбеково, Западной поляны, улицы Окружной и Терновки.

Падая на землю, снежинки не образовывали покрова, а практически сразу таяли.

Тем не менее первый снег произвел впечатление на многих пензенцев. Некоторые постарались его сфотографировать или записать на видео, после чего разместили кадры в социальных сетях.

По данным пензенского гидрометеоцентра, размещенным на сайте главного управления МЧС России по региону, небольшие осадки также ожидаются местами по Пензенской области в ночь на воскресенье, 28 октября.

Температура воздуха в темное время суток опустится до -2 ... +3ºС.