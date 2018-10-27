В Пензе пошел снег

Пенза, 27 октября 2018. PenzaNews. Снег пошел в Пензе впервые за оcень 2018 года в субботу, 27 октября.
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Природное явление короткое время могли наблюдать жители разных районов города, в частности, центра, Арбеково, Западной поляны, улицы Окружной и Терновки.
Падая на землю, снежинки не образовывали покрова, а практически сразу таяли.
Тем не менее первый снег произвел впечатление на многих пензенцев. Некоторые постарались его сфотографировать или записать на видео, после чего разместили кадры в социальных сетях.
По данным пензенского гидрометеоцентра, размещенным на сайте главного управления МЧС России по региону, небольшие осадки также ожидаются местами по Пензенской области в ночь на воскресенье, 28 октября.
Температура воздуха в темное время суток опустится до -2 ... +3ºС.