Ленинский район Пензы победил в конкурсе на лучшее новогоднее оформление Общество

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Ленинский район Пензы победил в конкурсе на лучшее новогоднее оформление городских улиц.

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Мэр Виктор Кувайцев вручил главе районной администрации Надежде Москвитиной почетную грамоту и сообщил, что в качестве приза будет выделено 500 тыс. рублей на благоустройство.

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Центр города Пензы

«Проведена серьезная работа по оформлению городских улиц к новогодним и рождественским праздникам. Хотелось бы сделать больше, чтобы неохваченных микрорайонов Пензы не осталось», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в пятницу, 28 декабря.

Второе и третье места поделили Первомайский и Октябрьский районы. Им будет выделено по 400 тыс. рублей.

Третье место занял Железнодорожный, которому полагается 300 тыс. рублей.

Также мэр отметил вклад городских служб, предприятий и ведомств.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктор Кувайцев поручил провести аналогичные мероприятия в каждом районе города и наградить наиболее активных участников работ по новогоднему оформлению территорий.