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В Пензенской области из-за праздников введен режим повышенной готовности

10:02 | 29.12.2018 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен на территории Пензенской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с субботы, 29 декабря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области из-за праздников введен режим повышенной готовности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, режим введен в целях обеспечения готовности руководящего состава, сил и средств системы предупреждения и ликвидации ЧС к оперативному реагированию и организации управления при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций.

Основанием стали высокие риски различных происшествий в период выходных и праздничных дней. К мероприятиям по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций предполагается привлечь все силы и средства территориальной подсистемы.

Координация деятельности возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области.

Режим повышенной готовности будет действовать до 20 января 2019 года.

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