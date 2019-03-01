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В Пензенской области по решению суда уничтожат более 380 литров спиртного

08:58 | 01.03.2019 | Общество

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Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Наровчатский районный суд Пензенской области удовлетворил два ходатайства правоохранительных органов об уничтожении более 380 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции сомнительного качества.

В Пензенской области по решению суда уничтожат более 380 литров спиртного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При проведении обыска в надворных постройках в рамках уголовного дела о краже имущества у жителя села Наровчат были обнаружены пластиковые канистры, содержащие спиртосодержащую жидкость, а также бутылки с этикетками «Гжелка мягкая» и «Hennessy», на которых наклеены специальные акцизные марки, вызывающие сомнения в подлинности. Также при проведении осмотра автомашины были обнаружены 300 бутылок с этикетками «Царская охота Platinum» и 90 — с этикетками «Колосов люкс», на которые не имелось документов, подтверждающих легальность оборота», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

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Он добавил, что спиртное было изъято и приобщено к делу в качестве вещественных доказательств.

«С изъятой продукцией были проведены все необходимые экспертные исследования, которыми установлено, что жидкость в бутылках является алкогольной, а в канистрах — спиртосодержащей, в том числе домашней выработки», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, данная продукция не соответствует государственным стандартам и техническим условиям, часть является непищевой, непригодной для внутреннего употребления и опасной для жизни и здоровья человека, а наклеенные федеральные специальные марки — поддельными.

Постановления суда об уничтожении жидкости вступили в законную силу.

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