В центре Пензы предложено установить уличную скульптуру «Кузнец» Общество

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обсудил с представителями индивидуального предпринимателя Евгения Кузнецова, в собственности которого находится здание №66 на улице Московской, где расположен торговый центр «Велес», его инициативу за свой счет изготовить и установить уличную скульптуру «Кузнец».

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Они рассказали мэру об идее, продемонстрировали наброски будущего памятника, а также поинтересовались порядком получения разрешения на установку объекта.

По задумке инициаторов, скульптура может стать собирательным образом кузнецов.

Глава городской администрации одобрил идею, но отметил, что проект должен быть утвержден на региональном градостроительном совете.

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«Для согласования размещения скульптурной композиции вам необходимо подготовить эскизный проект, включающий место размещения, а также указать сроки изготовления и источники финансирования. Управление градостроительства и архитектуры администрации города поможет вам в этом. Затем данный проект следует представить на рассмотрение рабочей группы градостроительного совета при правительстве Пензенской области», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр отметил, что подкова, изображенная в руках кузнеца на эскизе, может стать символом удачи для пензенцев и гостей города.

«Новые арт-объекты преображают облик улиц, некоторые из них полюбились горожанам и стали достопримечательностями города», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.