Москвич проведет 1,5 года в колонии-поселении за смертельное ДТП под Пензой Общество

Бессоновка, 4 марта 2019. PenzaNews. Житель Москвы, признанный судом виновным в совершении ДТП на трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще трое пострадали, приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«В октябре 2018 года на 657 км федеральной автодороги М5 «Урал» в Бессоновском районе, управляя автомобилем «Mitsubishi», водитель выехал на полосу встречного движения, не убедившись в том, что она свободна на достаточном для обгона расстоянии. В результате его машина столкнулась с грузовой «ГАЗелью», следовавшей по своей полосе. В результате столкновения, здоровью четырех пассажиров, находившихся в салоне иномарки, был причинен тяжкий вред, одна женщина от полученных травм скончалась на месте», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда.

По его словам, водитель в судебном заседании полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Дело было рассмотрено в особом порядке. Мужчина добровольно возместил материальный ущерб и компенсировал моральный вред потерпевшим. Помимо основного наказания, он лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года. Приговор вступил в законную силу», — добавил собеседник агентства.