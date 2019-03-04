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Дольщики «Пензастроя» рассмотрят вопрос о смене управляющего 26 марта

19:01 | 04.03.2019 | Общество

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Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Вопрос об обращении в арбитражный суд с ходатайством об отстранении конкурсного управляющего обанкротившейся компании «Пензастрой» Венеры Аминовой и выборе другой кандидатуры будет рассмотрен на собрании кредиторов, которое состоится во вторник, 26 марта.

Дольщики «Пензастроя» рассмотрят вопрос о смене управляющего 26 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно объявлению нынешнего управляющего, мероприятие пройдет в центре культуры и досуга на улице Ленина.

Регистрация участников будет проходить в период с 15 по 25 марта.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2018 года кандидатура Венеры Аминовой, являющейся членом нижегородской ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия», была утверждена по инициативе обманутых дольщиков.

В начале 2019 года стало известно, что комитет кредиторов ОАО «Пензастрой» намерен добиться ее отстранения от исполнения обязанностей. В числе причин такого решения были названы: спорная оценка рыночной стоимости недостроенных объектов; завышенные, по мнению дольщиков, зарплаты нанятых ею сотрудников; затягивание сроков подготовки и подписания документов; обострение проблем с владельцами коммерческих помещений и ряд других.

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