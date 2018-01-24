Суд утвердил временного управляющего «Пензастроя», предложенного дольщиками Экономика

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области утвердил временным управляющим ОАО «Пензастрой» члена нижегородской ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» Венеру Аминову, кандидатуру которой поддержали дольщики компании, вложившие деньги в жилье, но так и не получившие квартир.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На заседание, состоявшееся в среду, 24 января, пришли около 90 участников долевого строительства. Некоторые из них представляли интересы и других граждан, пострадавших от действий застройщика.

Зал суда не смог вместить всех желающих, поэтому заседание шло с открытой дверью — часть собравшихся следила за происходящим из коридора.

Исполняющий обязанности временного управляющего Александр Арбатский в суд не явился, попросив провести разбирательство в его отсутствие из-за болезни.

Представитель ОАО «Пензастрой» Елена Ермошкина ходатайствовала об отложении заседания на 20 февраля в связи с тем, что назначенное на 22 января собрание кредиторов не состоялось.

Представитель выступающей в качестве третьего лица Госжилстройтехинспекции региона Юлия Ильина попросила суд об этом же.

Аналогичные ходатайства поступили почти от 30 дольщиков и от ООО «Пензенское управление строительства».

Саморегулируемая организация «Лига», ранее предложившая кандидатуру Елены Данилкиной, предоставила ее отказ от должности временного управляющего «Пензастроя». Других желающих из числа членов организации на этот пост не нашлось.

Вместе с тем ассоциация «Гарантия» представила кандидатуру Венеры Аминовой.

Как сообщила Кристина Коробицина, представлявшая интересы ряда дольщиков по доверенности, ходатайство об утверждении Венеры Аминовой подписали 99 клиентов компании «Пензастрой».

Со стороны застройщика и Госжилстройтехинспекции прозвучали возражения, а представитель Инвестторгбанка Светлана Терехова предпочла оставить решение вопроса на усмотрение суда.

После этого судья Елена Карпова поинтересовалась мнением присутствующих дольщиков, которые хором ответили, что ходатайство поддерживают и возражений не имеют.

По возвращении из совещательной комнаты она зачитала определение.

«Утвердить временным управляющим [...] Аминову Венеру Валерьевну, члена ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия». Утвердить вознаграждение временному управляющему [...] в размере 30 тыс. рублей с выплатой ежемесячно за счет средств должника», — сказала она.

Судья добавила, что определение подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в 10-дневный срок.