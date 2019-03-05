В Пензе депутаты на внеочередной сессии рассмотрят вопрос о доплатах пенсионерам Общество

Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. 18-я внеочередная сессия Законодательного собрания Пензенской области состоится в предстоящую среду, 6 марта.

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По состоянию на 19.00 вторника, 5 марта, в повестку включен только один основной вопрос — о проекте федерального закона, предусматривающего внесение изменений в ст. 12.1 закона «О государственной социальной помощи».

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект был подготовлен в рамках реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, в соответствии с которыми борьба с бедностью является одним из приоритетов для государства.

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«Проектом федерального закона предусматривается, что получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Российской Федерации ПМП [прожиточного минимума пенсионера]. При этом сверх ПMП будут выплачиваться суммы индексаций только текущего года», — говорится в ней.

В пояснительной записке добавляется, что одновременно проект закона предусматривает осуществление доплаты с 1 января сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в 2019 году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии исходя из ее размера и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексaций.

Ожидается, что на предстоящей сессии депутаты примут постановление о поддержке проекта федерального закона без замечаний, предложений и поправок.