Подписано распоряжение о завершении проблемного дома в Богословке Общество

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение регионального правительства о завершении строительства проблемного объекта на улице Солнечной в селе Богословка.

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В документе уточняется, что речь идет о 200-квартирном пятиэтажном жилом доме.

Госжилстройтехинспекции Пензенской области поручено до предстоящего понедельника, 11 марта, принять меры, направленные на поиск потенциальных инвесторов.

Представители департамента государственного имущества региона во взаимодействии с администрацией Пензенского района к этой же дате обязаны направить в уполномоченный орган сведения о земельных участках, которые по региональному закону о защите обманутых дольщиков могут быть предоставлены в аренду без проведения торгов компании, взявшейся за достройку дома.

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Установлено, что по данному проблемному объекту могут быть применены меры поддержки, предусмотренные ч. 1–3 ст. 4 этого закона: дольщики имеют право обратиться в уполномоченный орган за консультацией, рассчитывать на предоставление квартиры в проблемном объекте или с согласия гражданина в другом доме в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, а также получать ежемесячную компенсацию за наем жилья до завершения строительства при наличии оснований.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», возведением многоквартирного дома в селе Богословка Пензенской области занималось общество с ограниченной ответственностью «Солнечный город». В конце 2018 года компания была признана банкротом.

4 февраля 2019 года первая очередь многоквартирного пятиэтажного дома на улице Солнечной в Богословке была включена в реестр проблемных объектов Пензенской области.