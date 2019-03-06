EN
17:40:36 Среда, 6 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Подписано распоряжение о завершении проблемного дома в Богословке

11:10 | 06.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение регионального правительства о завершении строительства проблемного объекта на улице Солнечной в селе Богословка.

Подписано распоряжение о завершении проблемного дома в Богословке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В документе уточняется, что речь идет о 200-квартирном пятиэтажном жилом доме.

Госжилстройтехинспекции Пензенской области поручено до предстоящего понедельника, 11 марта, принять меры, направленные на поиск потенциальных инвесторов.

Представители департамента государственного имущества региона во взаимодействии с администрацией Пензенского района к этой же дате обязаны направить в уполномоченный орган сведения о земельных участках, которые по региональному закону о защите обманутых дольщиков могут быть предоставлены в аренду без проведения торгов компании, взявшейся за достройку дома.

Читайте также

Пензенское правительство обязали издавать распоряжение с планом решения проблемы дольщиков

Установлено, что по данному проблемному объекту могут быть применены меры поддержки, предусмотренные ч. 1–3 ст. 4 этого закона: дольщики имеют право обратиться в уполномоченный орган за консультацией, рассчитывать на предоставление квартиры в проблемном объекте или с согласия гражданина в другом доме в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, а также получать ежемесячную компенсацию за наем жилья до завершения строительства при наличии оснований.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», возведением многоквартирного дома в селе Богословка Пензенской области занималось общество с ограниченной ответственностью «Солнечный город». В конце 2018 года компания была признана банкротом.

4 февраля 2019 года первая очередь многоквартирного пятиэтажного дома на улице Солнечной в Богословке была включена в реестр проблемных объектов Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе следователи проверят информацию о детях, оставленных на улице без верхней одежды В Пензе поддержали федеральный законопроект о доплатах неработающим пенсионерам
Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке стиральной машинки В центре Пензы 7–10 марта будут действовать ограничения для транспорта
В Пензе травмированная раздвижными дверьми покупательница отсудила 260 тыс. рублей В Пензе 10 марта пройдет первенство по лыжным гонкам
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама