Пензенское правительство обязали издавать распоряжение с планом решения проблемы дольщиков Общество

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Правительство Пензенской области будет обязано в течение 30 дней со дня получения уведомления уполномоченного органа о включении возводимого с привлечением средств граждан многоквартирного дома в реестр проблемных объектов издавать распоряжение с планом действий, направленных на завершение строительства. Соответствующие изменения внесены в региональный закон о защите дольщиков в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания области в пятницу, 21 сентября.

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В этом документе должны быть указаны основные сведения о проблемном доме — его местонахождение и кaдастpовый номер земельного участка, а также перечень действий исполнительных органов госвласти, направленных на ввод объекта в эксплуатацию, включая поиск инвесторов и конкретные сроки.

Кроме того, в распоряжении необходимо отразить возможные меры поддержки, которые могут быть применены.

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Также документ должен содержать поручение ответственному органу власти во взаимодействии с муниципалитетом представить сведения о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также тех, госсобственность на которые не разграничена, предлагаемые для предоставления в аренду без торгов. При этом должны быть прописаны сроки представления таких сведений.

В документе отмечается, что при подготовке распоряжения необходимо учитывать степень строительной готовности и техническое состояние конструкций проблемного объекта; капитальных вложений, требующихся для завершения его возведения; а также количество пострадавших дольщиков.

Кроме того, уполномоченный орган теперь обязан на своем сайте размещать сообщение о привлечении инвесторов, желающих завершить строительство, с указанием сроков представления ими предусмотренных документов.

Данные изменения в региональный закон предложены прокуратурой Пензенской области.

Присутствующие на сессии депутаты поддержали их единогласно.