Землю «РЖД» в сквере Дзержинского намечено приобрести в собственность Пензенской области Общество

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Участок открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в районе улиц Московской и Октябрьской, который планировалось продать вместе с памятником Ф.Э. Дзержинскому в Пензе, намечено приобрести в областную собственность. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Земельные участки «РЖД» в сквере имени Дзержинского в Пензе мы намерены забрать в областную собственность. Я уже переговорил с руководителем относительно передачи объектов региону», — написал глава Пензенской области в своем микроблоге «Твиттер» в четверг, 7 марта.

Он выразил мнение, что это станет правильным решением, которое даст возможность контролировать судьбу данной территории.

Земельные участки РЖД в сквере им.Дзержинского в Пензе мы намерены забрать в областную собственность. Я уже переговорил с руководителем относительно передачи объектов региону. Считаю, это будет правильным решением, которое даст возможность контролировать судьбу этой территории. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 7 марта 2019 г.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», открытое акционерное общество «Российские железные дороги» намеревалось провести аукцион по продаже принадлежащих «РЖД» объектов недвижимого имущества — памятника Ф.Э. Дзержинскому в Пензе и земельного участка площадью более 1,9 тыс. кв. метров в районе улиц Московской и Октябрьской — 12 марта, затем перенесло его на 16 апреля, однако в итоге процедура была прекращена.

Обеспокоенность судьбой памятника Ф.Э. Дзержинскому выразили пензенские коммунисты. Первый секретарь пензенского областного комитета КПРФ, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев потребовал от министерства культуры и туризма Пензенской области защитить памятник.