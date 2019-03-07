Землю «РЖД» в сквере Дзержинского намечено приобрести в собственность Пензенской области
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Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Участок открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в районе улиц Московской и Октябрьской, который планировалось продать вместе с памятником Ф.Э. Дзержинскому в Пензе, намечено приобрести в областную собственность. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Земельные участки «РЖД» в сквере имени Дзержинского в Пензе мы намерены забрать в областную собственность. Я уже переговорил с руководителем относительно передачи объектов региону», — написал глава Пензенской области в своем микроблоге «Твиттер» в четверг, 7 марта.
Он выразил мнение, что это станет правильным решением, которое даст возможность контролировать судьбу данной территории.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», открытое акционерное общество «Российские железные дороги» намеревалось провести аукцион по продаже принадлежащих «РЖД» объектов недвижимого имущества — памятника Ф.Э. Дзержинскому в Пензе и земельного участка площадью более 1,9 тыс. кв. метров в районе улиц Московской и Октябрьской — 12 марта, затем перенесло его на 16 апреля, однако в итоге процедура была прекращена.
Обеспокоенность судьбой памятника Ф.Э. Дзержинскому выразили пензенские коммунисты. Первый секретарь пензенского областного комитета КПРФ, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев потребовал от министерства культуры и туризма Пензенской области защитить памятник.