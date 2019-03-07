В Пензе названы победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Общество

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Подведение итогов и награждение победителей и призеров IV регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоялось в пензенском доме молодежи в минувшую среду, 6 марта.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В компетенции «Ресторанной сервис» победила Анастасия Сологуб, в «Парикмахерском искусстве» — Наталья Тимошина, в «Предпринимательстве» — Анастасия Довбыш и Валерия Ушакова.

В категории «Физическая культура, спорт и фитнес» среди основной группы участников лучшей признана Анна Земскова, среди юниоров — Ксения Ротанина. В «Дошкольном воспитании» равных не было Жанне Шохиной, в «Преподавании в младших классах» — Марии Федотовой.

Никита Юдин одержал победу в компетенции «Веб-дизайн и разработка» в старшей категории участников, Максим Карпухин — в младшей. В компетенции «Программные решения для бизнеса» в своих возрастных группах отличились Дмитрий Трушенков и Петр Бардин.

Иван Люкшин показал лучший результат в номинации «Электромонтаж» среди специалистов от 16 до 22 лет, Сергей Фролов — в группе старше 50 лет.

В компетенции «Сварочные технологии» победил Сергей Пахунов, в «Эксплуатации беспилотных авиационных систем» — Максим Шорохов, в «Малярных декоративных работах» — Елена Запяткина.

Жюри высоко оценило навыки кирпичной кладки Владислава Филина в основной категории и Владимира Буданова — в группе 50+, в «Поварском деле» — Татьяны Кузнецовой и Елены Конченковой, в «Кондитерском деле» Кристины Косулиной и Любови Темниковой соответственно.

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Ильяс Рамазанов показал высокий результат в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», Сергей Юнин — в «Управлении железнодорожным транспортом», Екатерина Уланова — в «Лабораторном медицинском анализе».

В категории «Ремонт и облуживание легковых автомобилей» среди основной группы молодых профессионалов победил Игорь Елисеев, среди юниоров — Никита Яснов.

IV региональный чемпионат профмастерства «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia прошел в Пензе с 1 по 5 марта.

По данным пресс-службы регионального Минобразования, участие в конкурсе по 20 компетенциям приняли 182 конкурсанта и 212 экспертов.