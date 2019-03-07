На площади в центре Пензы на Масленицу будут угощать гречневой кашей Общество

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Жители Пензы смогут бесплатно поесть гречневой каши, приготовленной на полевой кухне, в ходе праздничных мероприятий по случаю Масленицы в предстоящее воскресенье, 10 марта.

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Также на площади можно будет купить блины, шашлык, выпечку, горячий чай или прохладительные напитки.

Развлекательная программа в центре Пензы начнется в 11.00 и продлится пять часов. На концерте под открытым небом выступят творческие коллективы. Запланированы игры, конкурсы, аттракционы и спортивные состязания с розыгрышем призов.

Кроме того, с 8 по 10 марта будет организована ярмарка товаров местных производителей. Свою продукцию представят Пензенский, Неверкинский, Бессоновский, Лунинский, Колышлейский, Городищенский, Иссинский и Камешкирский районы.

У них можно будет приобрести хлебобулочные, мясные и колбасные изделия, блины, икру, молочные продукты и мед, сообщает пресс-служба мэрии.

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Площадь Ленина все же будет задействована во время гуляний на Масленицу в Пензе

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 февраля в ходе совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев предложил включить площадь имени В.И. Ленина в число мест проведения праздничных мероприятий на Масленицу. Он выразил уверенность в том, что там можно организовать концертную программу и театрализованное представление.

5 марта в ходе пресс-конференции, состоявшейся в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина проинформировала, что площадь не будет задействована во время праздника.

6 марта пресс-служба городской администрации сообщила, что обновленная площадь имени В.И. Ленина в Пензе все же будет задействована при проведении праздничных мероприятий по случаю Масленицы.