В колышлейском изоляторе временного содержания выявлены нарушения Общество

Колышлей, 7 марта 2019. PenzaNews. Прокуратура Колышлейского района Пензенской области выявила нарушения в ходе проверки соблюдения требований законодательства в изоляторе временного содержания (ИВС) межмуниципального отдела МВД России «Колышлейский».

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«Установлено, что в нарушение порядка отбывания административного ареста сотрудники ИВС самостоятельно, в отсутствие медицинского работника, проводили освидетельствование подвергнутых административному аресту лиц при их приеме в место отбывания наказания. Досмотр административно арестованной женщины был проведен сотрудником-мужчиной», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, также выявлены нарушения санитарных требований.

«Содержащиеся в ИВС на момент прокурорской проверки административно арестованные женщина и двое мужчин не были обеспечены чистыми постельными принадлежностями и средствами личной гигиены, в том числе туалетной бумагой, мылом, зубной щеткой, зубной пастой, полотенцами. Во всех камерах изолятора в умывальниках отсутствовала подводка горячей воды, а в одном из помещений — умывальник», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что радио в камерах не работало, вещание общегосударственных программ не осуществлялось.

«При проверке изолятора с привлечением лаборанта филиала центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области установлено несоответствие температурного режима в камерах требованиям нормативных документов», — отметила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что по результатам проверки прокурор Колышлейского района Станислав Кошлевский внес представление начальнику территориального отдела полиции Денису Хайрову.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Принимаются меры к устранению выявленных нарушений», — сказала Светлана Артамонова.