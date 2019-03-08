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Возможности женщин шире раскрываются при участии в общественной жизни — Виктор Кувайцев

10:58 | 08.03.2019 | Общество

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Пенза, 8 марта 2019. PenzaNews. Возможности женщин все шире раскрываются при участии в общественной жизни Пензы. Такое мнение высказал глава администрации города Виктор Кувайцев, поздравляя жительниц с Международным женским днем, который отмечается в пятницу, 8 марта.

Возможности женщин шире раскрываются при участии в общественной жизни — Виктор Кувайцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Великая сила любви, которой природа наделила женщину, преображает мир, наполняя его добротой, красотой и гармонией. Преуспевая в профессиональном плане, вы создаете уют и порядок в доме, берете на себя основную роль в воспитании детей и внуков», — отметил мэр.

Он добавил, что, несмотря на все заботы, женщины идут по жизни легко и грациозно, даря окружающим душевный покой и веру в будущее.

Глава администрации Пензы поблагодарил жительниц за помощь и поддержку, понимание и мудрость, дар всепрощения и способность приносить радость и счастье.

«Пусть вместе с теплом весеннего солнца этот праздник подарит вам внимание и заботу дорогих и близких людей, прилив новых сил и заряд жизненной энергии. Пусть тревоги и огорчения обходят вас стороной, а удача и успех сопровождают каждый ваш шаг! От всей души желаю вам семейного благополучия и нежности, красоты и вечной молодости!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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