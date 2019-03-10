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Мэр Пензы выразил соболезнования в связи с кончиной Виктора Сильнова

09:10 | 10.03.2019 | Общество

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Пенза, 10 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выразил соболезнования в связи с кончиной фотохудожника Виктора Сильнова.

Мэр Пензы выразил соболезнования в связи с кончиной Виктора Сильнова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вчера ушел из жизни талантливый человек, известный фотограф Виктор Григорьевич Сильнов. Мои соболезнования родным и близким», — написал мэр на своей странице в Facebook в минувшую субботу, 9 марта.

Церемония прощания с Виктором Сильновым состоится в ритуальном зале городской больницы №6 в воскресенье, 10 марта, в 12.00.

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Ушел из жизни пензенский фотограф Виктор Сильнов

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Сильнов был членом Союза журналистов России, обладателем ряда почетных званий — художника Международной федерации фотоискусства, «Artiste FIAP», «Мастер Fotoart» и других.

Участвовал во многих выставках и конкурсах.

В конце 2018 года вошел в число лучших по итогам IV конкурса Русского географического общества (РГО) «Самая красивая страна» в номинации «Россия в лицах» благодаря снимку «Взгляд победителя».

В январе 2019 года был удостоен благодарности губернатора.

Виктор Сильнов скончался на 70-м году жизни 8 марта 2019 года.

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