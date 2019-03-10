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В Пензе научат представителей НКО из разных регионов создавать целевые капиталы

10:31 | 10.03.2019 | Общество

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Пенза, 10 марта 2019. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» завершил конкурсный отбор некоммерческих организаций для участия в стажировке «Как создать целевой капитал?», которая пройдет с 20 по 22 марта.

В Пензе научат представителей НКО из разных регионов создавать целевые капиталы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Возможность познакомиться с основным определением эндаумента и принципами его функционирования получат представители 16 НКО из Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Костромы, Ульяновска, Нижнего Тагила, Краснодара, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Архангельска и Пензы.

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Местные НКО будут представлять АНО «Квартал Луи» и реготделение Российского детского фонда.

В рамках стажировки запланированы встречи с экспертами и защита индивидуальных планов создания целевого капитала.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году пензенский фонд «Гражданский Союз» стал одним из пяти победителей конкурса, направленного на поддержку центров знаний по целевым капиталам, в рамках программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина.

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