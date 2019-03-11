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В Пензе с арендаторами обсудят благоустройство зон отдыха у водоемов

12:28 | 11.03.2019 | Общество

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Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился организовать встречу с бизнесменами, которым предоставлены в аренду земельные участки вблизи водоемов на Барковке, ГПЗ-24, у горбольницы №6, в районе «Засеки», у Пензы-III и на реке Вядь.

В Пензе с арендаторами обсудят благоустройство зон отдыха у водоемов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нужно уже сегодня понимать, как будут благоустраиваться эти объекты. Хорошая практика, когда зона отдыха на правах аренды предоставляется бизнесу», — отметил мэр.

Он добавил, что в этих случаях осуществляется своевременная уборка мусора, а также создается необходимая инфраструктура — устанавливаются раздевалки, навесы от солнца, торговые объекты.

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«В результате эти территории содержатся надлежащим образом, создаются условия для цивилизованного отдыха, а предприниматели здесь ведут свою деятельность и получают прибыль», — пояснил Виктор Кувайцев.

Мэр поставил задачу перед сотрудниками управления ЖКХ Пензы на предстоящей встрече обсудить с бизнесменами конкретные по планы по благоустройству территорий.

Также он дал указание сформулировать предложения о развитии тех зон отдыха, которые не сданы в аренду.

«У жителей города летом должна быть возможность культурно и комфортно отдыхать в Пензе», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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